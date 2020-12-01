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Смолов улетел в Рим на операцию

18:43
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», 30-летний нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов отправился в Рим, где ему предстоит операция.

Хирургическое вмешательство — плановое, оно затронет ключицу футболиста и не связано с травмой ноги, полученной форвардом 8 ноября в первом тайме матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:5). К зимним сборам игрок должен восстановиться и возобновить работу в общей группе.

В текущем сезоне форвард провел 16 матчей за «Локо» и забил три гола. Контракт Смолова с московским клубом действует до 30 июня 2022 года.

(Вячеслав Короткин)

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