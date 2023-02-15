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15 февраля, 23:42

Форвард ЦСКА Чалов — о партнере по команде Облякове: «Понимает тебя с полувзгляда»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением о своем одноклубнике, полузащитнике Иване Облякове.

«По мне Ваня — мегауниверсальный футболист, который может сыграть на любой позиции. Поэтому с ним еще давно, с юношеских сборных было всегда комфортно играть. Понимает тебя с полувзгляда», — приводит Sport24 слова Чалова.

Также он считает, что Обляков является недооцененным игроком.

«Для нас самая непонятная вообще ситуация, почему Ваню так хейтят в соцсетях. Сейчас, мне кажется, стало полегче. Сам Обляков стал более открытым, это по соцсетям видно. А на поле бьется до последнего, отдается на сто процентов. Тут вообще никогда не было к Ване ни одной претензии», — добавил футболист.

В нынешнем сезоне чемпионата России Чалов повел за ЦСКА 17 матчей, забил 10 мячей и отдал одну результативную передачу. На счету Облякова 2 гола и 2 голевые передачи в 16 играх РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-15-ponimayet-tebya-s-poluvzglyada-chalov-nazval-partnera-po-tsska-s-kotorym-yemu-vsegda-bylo-ochen-komfortno-igrat
Иван Обляков
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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