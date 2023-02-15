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15 февраля, 23:49

Зарема Салихова: «Не понимаю, о каком отказе «Спартаку» рассказывает Глебов. Он сам обрывал мне телефон»

Алина Савинова
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала слова полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

В интервью «Коммент.Шоу» футболист объяснил свой отказ от перехода в московский клуб тем, что не все решают деньги.

«Я не понимаю, о чем рассказывает Данил Глебов. Мы действительно были заинтересованы в нем в конце августа 2021. «Ростов» не продал, сославшись на то, что не успевают найти замену, не хотели оставлять Семина без важного игрока. Мы спокойно это приняли. Не было ни торгов о трансферной стоимости, ни обсуждения личного контракта.

Уже в зимнее трансферное окно агент Глебова чрезмерно настойчиво предлагал футболиста в «Спартак», сильно критикуя наших игроков. Необычным было и то, что сам Глебов начал обрывать мне телефон», — приводит Metaratings.ru слова Салиховой.

В текущем сезоне Глебов сыграл 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/zarema-salikhova-ne-ponimayu-o-kakom-otkaze-spartaku-govorit-glebov-on-sam-obryval-mne-telefon-228218/
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