Нападающий ЦСКА Чалов рассказал, почему проводит лучший сезон за последние годы

Форвард ЦСКА Федор Чалов объяснил, почему текущий сезон стал для него лучшим за последние несколько лет.

«Одна из причин — чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Если вспоминать уровень сопротивления до отъезда иностранцев и после, «до» был он гораздо выше. Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться», — приводит Sport24 слова Чалова.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел за ЦСКА 21 матч, забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.