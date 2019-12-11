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ФНС отозвала ходатайство о банкротстве «Тамбова»

18:26
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Инспекция Федеральной налоговой службы отозвала ходатайство о банкротстве «Тамбова», сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

4 декабря сама ФНС подала ходатайство о банкротстве.

— В связи с отсутствием признаков банкротства ИФНС России по городу Тамбов направлено ходатайство в Арбитражный суд Тамбовской области об отзыве указанного заявления, — говорится в документе, поступившем РБК.

«Тамбов» после 19 туров РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5df0fb1e9a7947da0bf05fc8

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