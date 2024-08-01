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Сегодня, 14:25

Защитник «Динамо» Лепский — о выбитом зубе: «В понедельник поеду в стоматологию»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Иван Лепский в разговоре с «СЭ» рассказал, что посетит стоматологию на следующей неделе.

В матче бело-голубых с «Локомотивом» (3:1) во 2-м туре РПЛ 19-летний защитник в результате столкновения лишился зуба.

«Когда выбили зуб, переживал, думал об этом, но все нормально. Сейчас тоже болит. В понедельник поеду в стоматологию», — сказал Лепский «СЭ».

«Динамо» в 1-м туре РПЛ обыграло «Факел» (3:1), а во 2-м — «Локомотив» (3:1). Команда идет на втором месте в турнирной таблице. В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет с «Акроном», игра состоится 3 августа.

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ФК Локомотив (Москва)
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2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
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6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
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