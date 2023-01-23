Роднина: «Раньше мы, вероятно, больше футболистов покупали у европейцев и денег много давали, а сейчас ничего не даем им»

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о российском футболе.

«Меня даже не интересует, на каком месте расположился российский футбол в каком-то рейтинге. Международные рейтинги вызывают у меня большие сомнения. В никаких рейтингах за 2022 год России нет. Раньше мы, вероятно, больше футболистов покупали у европейцев и денег много давали, а сейчас ничего не даем им.

Что касается наших профессиональных клубов, когда они появились? В 1992, после распада СССР, как мне кажется. Не понимаю, почему мы не научились профессионально управлять футболом и играть в него? У нас есть же наглядные примеры — «Барселона» и «Манчестер». Абрамович же смог, у него есть деньги, но он не большой специалист в футболе. Он построил бизнес футбола. В нашей стране все меняется, но мы никак не можем определиться, что делать со спортом. За 30 лет спорт поменялся — стал профессиональным, даже олимпийский», — заявила Роднина «РБ Спорт».