Финт Варелы стал украшением матча «Динамо» — «Рубин». Видео
Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» отдал красивый пас пяткой.
28-летнему футболисту, бегущему по бровке, попытались помешать сразу два игрока команды соперника. У обоих ничего не вышло — сначала Варела обыграл одного, а потом красиво исполнил финт и отдал пас партнеру по команде.
? Шикарный пас от Гильермо Варелы — украшение матча #ДинамоРубин #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/cLlkCLyPP6— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 26, 2021
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