«Динамо» — «Рубин»: все голы матча
15:52
«Динамо» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ победило «Рубин» со счетом 2:0. Голы забили Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.
Предлагаем вашему вниманию все голы матча:
Фомин, 32-я минута
Фомин вернулся в бомбардирскую гонку классным ударом головой. Подключение Варелы тоже ? pic.twitter.com/oKYfVGN8qp— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2021
Грулев, 59-я минута
Шиманьский точно подал из угла — Грулёв вколотил головой. Просто и красиво ?? pic.twitter.com/1mkTVNAIs0— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2021
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