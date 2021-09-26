«Динамо» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ победило «Рубин» со счетом 2:0. Голы забили Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

Предлагаем вашему вниманию все голы матча:

Фомин, 32-я минута

Фомин вернулся в бомбардирскую гонку классным ударом головой. Подключение Варелы тоже ? pic.twitter.com/oKYfVGN8qp — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 26, 2021

Грулев, 59-я минута