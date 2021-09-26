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«Динамо» — «Рубин»: все голы матча

15:52
«Динамо» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ победило «Рубин» со счетом 2:0. Фото fcdynamo, Twitter
«Динамо» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ победило «Рубин» со счетом 2:0. Фото fcdynamo, Twitter
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«Динамо» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ победило «Рубин» со счетом 2:0. Голы забили Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

Предлагаем вашему вниманию все голы матча:

Фомин, 32-я минута

Грулев, 59-я минута

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 9-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр