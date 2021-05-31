Финансирование «Урала» увеличится до 2 миллиардов рублей

Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский увеличит сумму финансирования «Урала» до двух миллиардов рублей.

«Его вовлеченность в российский футбол увеличивается. Он и дальше хочет развивать клуб», — рассказал РБК источник в «Урале».

В клубе отметили, что деньги в «Урал» должны поступить от спонсоров. Президент команды Григорий Иванов пока не подтвердил эту информацию.

По итогам сезона-2020/21 «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице.