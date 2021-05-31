Финансирование «Урала» увеличится до 2 миллиардов рублей
09:03
Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский увеличит сумму финансирования «Урала» до двух миллиардов рублей.
«Его вовлеченность в российский футбол увеличивается. Он и дальше хочет развивать клуб», — рассказал РБК источник в «Урале».
В клубе отметили, что деньги в «Урал» должны поступить от спонсоров. Президент команды Григорий Иванов пока не подтвердил эту информацию.
По итогам сезона-2020/21 «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/60b11bc09a79475bfac86fd5?ruid=UETwPWA83nVo0x3tC1WFAg==
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