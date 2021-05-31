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Финансирование «Урала» увеличится до 2 миллиардов рублей

09:03
Игроки и тренеры «Урала» после заключительного домашнего матча в сезоне-2020/21. Фото ФК «Урал»
Игроки и тренеры «Урала» после заключительного домашнего матча в сезоне-2020/21. Фото ФК «Урал»
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Председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский увеличит сумму финансирования «Урала» до двух миллиардов рублей.

«Его вовлеченность в российский футбол увеличивается. Он и дальше хочет развивать клуб», — рассказал РБК источник в «Урале».

В клубе отметили, что деньги в «Урал» должны поступить от спонсоров. Президент команды Григорий Иванов пока не подтвердил эту информацию.

По итогам сезона-2020/21 «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60b11bc09a79475bfac86fd5?ruid=UETwPWA83nVo0x3tC1WFAg==

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы