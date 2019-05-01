Защитник "Рубина" Филип Уремович поделился мыслями о будущем сопернике по матчу 27-го тура РПЛ. Казанцы сыграют с "Оренбургом" 3 мая на домашнем стадионе.

- Ничья в Москве со "Спартаком" 0это неплохой результат. Сейчас нам нужна победа. Мы не выигрывали уже семь или восемь матчей. У "Оренбурга" игроков моложе 25 лет нет и все они очень опытные.

Понятно, что очень сыгранная команда, играющая вместе уже много лет. Они очень опасны особенно при стандартах и навесах. Но если мы будем играть как против "Спартака" – мы сможем показать положительный результат. (Артур Еникеев)​