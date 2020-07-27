Филипп назвал лучшим игроком РПЛ Норманна

Полузащитник «Динамо» Максимилиан Филипп назвал лучшим игроком российской премьер-лиги своего одноклубника. Им стал полузащитник Матиас Норманн.

На второе место Филипп поставил защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, на третье — полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Итоги голосования игроков. Фото «СЭ»

В голосовании приняли участие 176 игроков премьер-лиги — по 11 из каждой команды.

Подведение итогов голосования — на сайте «СЭ»