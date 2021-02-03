Филип Уремович: «У Хвичи есть понимание футбола. Это божий дар»

Защитник «Рубина» Филип Уремович в интервью «СЭ» оценил партнера по команде полузащитника Хвичу Кварацхелию.

— Хвича — большой талант. Это очень хороший игрок и он вскоре будет играть за большую команду в Европе. У него есть скорость, дриблинг, удар и пас. Но самое важное — он хорошо понимает футбол. Есть игроки, которые обладают и ударом, тоже быстрые, но не чувствуют игру и не обладают хорошим игровым интеллектом. А у Хвичи это есть. Это просто божий дар.

Когда я увидел его впервые, мы играли в товарищеской игре в Казани. И я сразу сказал, что у него есть хорошие качества, что это талант. Чувствовал, что это яркий и способный игрок. Это было видно сразу. Но я не знал, кто это, что за грузин.

Вообще, если бы Хвича был бразильцем или испанцем, то уже играл бы «Реал Мадриде» или «Баварии». Грузинский паспорт — это проблема для него. Там ведь люди смотрят на гражданство. Скаут, агент или президент в Европе скорее предпочтут испанца или аргентинца, а не игрока с российский, хорватским или грузинским паспортом. Таковы современные реалии. Но я надеюсь, что у Хвичи все получится и он сделает большую карьеру в Европе.