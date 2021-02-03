Защитник «Рубина» Филип Уремович в интервью «СЭ» рассказал, что думают в сборной Хорватии о России. По его словам, там знают ведущие клубы РПЛ.

— Ты дебютировал в матче против сборной Франции против мировых звезд. Каково это было?

— В Хорватии есть такой стереотип, что если ты сыграешь первую игру хорошо, то дальше все будет хорошо и ты всегда будешь играть отлично. А если неудачно, то будут проблемы. Поэтому у меня были волнительные чувства: хотел сыграть отлично, даже несмотря на то, что выхожу против чемпионов мира.

Я хорошо сыграл 60 минут, но получил повреждение. У меня были проблемы с икроножной мышцей и раньше. Врачи сказали, что нужно замениться и нельзя рисковать. Но в следующих играх я выглядел лучше. Доволен своей игрой в сборной.

— Когда ты общаешься с игроками сборной, какое у них мнение о России. Тот же Модрич вообще знает о Казани, «Рубине»?

— Конечно! Мы последний раз разговаривали в сборной о том, как ЦСКА играл с «Реалом» и обыграл их в Лиге чемпионов. Лука вспоминал те матчи. Он и другие игроки, конечно, следят за тем, что происходит в футболе и знают наши клубы. Конечно, они не смотрят каждый матч РПЛ, но знают, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Рубин» — хорошие команды.

С кем я ближе общаюсь в сборной, спрашивают у меня, как живется в России, какой тут уровень футбола. Им это интересно. В прошлом году много молодых игроков из Хорватии перешли в российские клубы, звонили и интересовались у меня, что их ждет.

Конечно, с Лукой я не общаюсь так близко. У него есть другие друзья в сборной, с кем он больше общается.

— Когда тренируешься и играешь с Модричем, чувствуется, что это обладатель Золотого мяча?

— Да, это совсем другой уровень. Мне даже не с чем сравнить. Я никогда не видел такого игрока с такими качества. И не только на тренировках, но и в игре. В первый раз, когда мы играли вместе, Лука сказал: «Если не знаешь, куда отдать мяч, просто пасуй мне — я разберусь!»