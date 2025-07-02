Филин сообщил, что до сих пор не получил зарплату за игру в «Химках»

Защитник «Балтики» Александр Филин ответил на вопрос «СЭ» о приостановке деятельности «Химок».

— «Химки» больше не существуют. Как ты отреагировал?

— Обидно, неприятно. Но жизнь такая. Это не первый случай в российском футболе. Надеюсь, последний, но, думаю, вряд ли. Так бывает. Как показала практика, никто не помог осуществить все клубу с разных сторон. Как получилось, так получилось.

— Выплаты ожидаются?

— Если клуб объявлен банкротом, наверное, ничего не будет. Не знаю, нет информации. Ждем. Расторг контракт, зафиксировали долги, и все.

— Общался с Туфаном Садыговым?

— Общался, но это конфиденциальная информация.

— Как искать мотивацию в такой ситуации? Когда и семья спрашивает, где деньги.

— Тяжело, очень тяжело. С семьями, друзьями лично [общаешься]. В себе копаешься, ищешь мотивации. Нелегкая ситуация, но жизненная. Наверное, каждый человек все равно сталкивается с какими-то проблемами по жизни. Либо финансовыми, либо психологическими. Но она решаемая, в первую очередь в голове.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.