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Филин сообщил, что до сих пор не получил зарплату за игру в «Химках»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Балтики» Александр Филин ответил на вопрос «СЭ» о приостановке деятельности «Химок».

— «Химки» больше не существуют. Как ты отреагировал?

— Обидно, неприятно. Но жизнь такая. Это не первый случай в российском футболе. Надеюсь, последний, но, думаю, вряд ли. Так бывает. Как показала практика, никто не помог осуществить все клубу с разных сторон. Как получилось, так получилось.

— Выплаты ожидаются?

— Если клуб объявлен банкротом, наверное, ничего не будет. Не знаю, нет информации. Ждем. Расторг контракт, зафиксировали долги, и все.

— Общался с Туфаном Садыговым?

— Общался, но это конфиденциальная информация.

— Как искать мотивацию в такой ситуации? Когда и семья спрашивает, где деньги.

— Тяжело, очень тяжело. С семьями, друзьями лично [общаешься]. В себе копаешься, ищешь мотивации. Нелегкая ситуация, но жизненная. Наверное, каждый человек все равно сталкивается с какими-то проблемами по жизни. Либо финансовыми, либо психологическими. Но она решаемая, в первую очередь в голове.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

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Александр Филин
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 4 1 1
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