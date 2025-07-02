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Агент Чернова опроверг информацию об отстранении футболиста от тренировок со «Спартаком»: «Никаких претензий нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Никита Чернов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова прокомментировал «СЭ» информацию об отстранении футболиста от тренировок с основной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 1 июля Чернов и еще два футболиста — Хесус Медина и Антон Зиньковский — занимались отдельно от основного состава. Как утверждает источник, главный тренер красно-белых Деян Станкович не рассчитывает на этих игроков.

«Только что общались с Олегом Малышевым и Фрэнсисом Кахигао. Надо понимать, что это «Спартак», и любой чих вызывает большую реакцию. На самом деле в тренировочном процессе, в одной взятой тренировке, а точнее, в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены. На самом деле это был не более чем эпизод. Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Чернов провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

29-летний россиянин выступает за красно-белых с февраля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро, контракт игрока со «Спартаком» действует до конца 2026 года.

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Никита Чернов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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