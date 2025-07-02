Агент Чернова опроверг информацию об отстранении футболиста от тренировок со «Спартаком»: «Никаких претензий нет»

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Спартака» Никиты Чернова прокомментировал «СЭ» информацию об отстранении футболиста от тренировок с основной командой.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что 1 июля Чернов и еще два футболиста — Хесус Медина и Антон Зиньковский — занимались отдельно от основного состава. Как утверждает источник, главный тренер красно-белых Деян Станкович не рассчитывает на этих игроков.

«Только что общались с Олегом Малышевым и Фрэнсисом Кахигао. Надо понимать, что это «Спартак», и любой чих вызывает большую реакцию. На самом деле в тренировочном процессе, в одной взятой тренировке, а точнее, в одном упражнении тренер посмотрел сочетание группы игроков, в которую не входили ряд других футболистов, которые, как могло показаться со стороны, были отстранены. На самом деле это был не более чем эпизод. Никаких претензий и никакого отстранения нет. Никита продолжает готовиться к сезону в составе «Спартака», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2024/25 Чернов провел 11 матчей за «Спартак» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

29-летний россиянин выступает за красно-белых с февраля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро, контракт игрока со «Спартаком» действует до конца 2026 года.