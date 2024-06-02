Филимонов назвал отсутствие трофея у «Спартака» главным разочарованием сезона

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов ответил назвал главное разочарование сезона-2023/24.

«Это то, что «Спартак» не стал чемпионом», — сказал Филимонов «РБ Спорт».

По итогам сезона РПЛ «Спартак» набрал 50 очков и занял пятое место. В FONBET Кубке России красно-белые со счетом 0:1 проиграли калининградской «Балтике» на стадии финала Пути регионов.