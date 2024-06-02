Безруков на «четверку» оценил выступление «Рубина» в минувшем сезоне РПЛ

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, какую оценку поставил бы команде за прошедший сезон.

«Четыре», потому что есть, к чему расти, и хочется занимать более высокие места. Особенно для такой команды, как «Рубин», для такой республики. В целом, для первого сезона после выхода из ФНЛ в РПЛ, считаю, что это достаточно хороший результат. Опять же в следующем сезоне мы должны добавлять во всем и улучшать все компоненты игры. Надеюсь, будем бороться за более высокие места», — приводит «РБ Спорт» слова Безрукова.

По итогам сезона-2023/24 казанская команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 балла.