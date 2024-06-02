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Безруков на «четверку» оценил выступление «Рубина» в минувшем сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, какую оценку поставил бы команде за прошедший сезон.

«Четыре», потому что есть, к чему расти, и хочется занимать более высокие места. Особенно для такой команды, как «Рубин», для такой республики. В целом, для первого сезона после выхода из ФНЛ в РПЛ, считаю, что это достаточно хороший результат. Опять же в следующем сезоне мы должны добавлять во всем и улучшать все компоненты игры. Надеюсь, будем бороться за более высокие места», — приводит «РБ Спорт» слова Безрукова.

По итогам сезона-2023/24 казанская команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 балла.

Источник: РБ Спорт
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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