ФИФА включила в повестку конгресса приостановку членства федераций и их исключение. Речь идет о России?

В четверг, 31 марта, в Катаре (Доха) пройдет ежегодное заседание конгресса ФИФА. В его повестку под четвертым номером включен пункт: «Приостановление членства или исключение ассоциации».

В первую очередь это может касаться футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении. Они временно лишены права функционировать как обычные члены ФИФА из-за вмешательства в их дела правительственных органов. Вопрос приостановления членства этих федераций был оперативно решен в феврале советом ФИФА, как это и предусмотрено уставом. Но в любом случае тема не снята и будет обсуждаться на заседании конгресса.

Применят ли в четверг такую же санкцию к РФС? Эту возможность исключать нельзя. На запрос «СЭ», о федерациях каких именно стран идет речь в повестке заседания, пресс-служба ФИФА пока не ответила.

В случае приостановления членства перестают действовать права ассоциации, а другим федерациям запрещаются спортивные контакты с ней.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. РФС оспорил санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS), но тот не стал в качестве обеспечительной меры отменять решения ФИФА и УЕФА, а также отклонил третье обращение российской стороны — о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной с марта на более поздний срок. При этом рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.