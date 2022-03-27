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ФИФА включила в повестку конгресса приостановку членства федераций и их исключение. Речь идет о России?

ФИФА может рассмотреть вопрос о России на конгрессе в Дохе 31 марта
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
ФИФА может рассмотреть вопрос о России на конгрессе в Дохе 31 марта.
Фото Global Look Press

В четверг, 31 марта, в Катаре (Доха) пройдет ежегодное заседание конгресса ФИФА. В его повестку под четвертым номером включен пункт: «Приостановление членства или исключение ассоциации».

В первую очередь это может касаться футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении. Они временно лишены права функционировать как обычные члены ФИФА из-за вмешательства в их дела правительственных органов. Вопрос приостановления членства этих федераций был оперативно решен в феврале советом ФИФА, как это и предусмотрено уставом. Но в любом случае тема не снята и будет обсуждаться на заседании конгресса.

Применят ли в четверг такую же санкцию к РФС? Эту возможность исключать нельзя. На запрос «СЭ», о федерациях каких именно стран идет речь в повестке заседания, пресс-служба ФИФА пока не ответила.

В случае приостановления членства перестают действовать права ассоциации, а другим федерациям запрещаются спортивные контакты с ней.

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев. Может ли ФИФА исключить РФС? И что будет с миллионами евро, которые УЕФА должен нашим клубам?

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. РФС оспорил санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS), но тот не стал в качестве обеспечительной меры отменять решения ФИФА и УЕФА, а также отклонил третье обращение российской стороны — о переносе стыковых матчей ЧМ-2022 с участием сборной с марта на более поздний срок. При этом рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

Футболисты сборной России. «У ФИФА не имелось оснований отстранять Россию от стыков ЧМ-2022». В РФС прокомментировали решение CAS
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Агент рассказал, когда защитник «Локомотива» Магкеев вернется на поле

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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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26.02 16:30
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