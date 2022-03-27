«Сочи» разгромил «Иртыш» в товарищеском матче

«Сочи» в товарищеском матче разгромил «Иртыш», выступающий в ФНЛ-2, со счетом 7:2.

За сочинцев голы забили Тимофей Маргасов (дубль), Викторьен Ангбан, Артем Макарчук, Никита Бурмистров, Георгий Мелкадзе и Дмитрий Воробьев.

«Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда сыграет дома с «Зенитом» в рамках 23-го тура.

«Иртыш» выступает в группе 4 занимает седьмое место.