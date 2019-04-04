17:15 | Футбол — РПЛ

Фернанду вернулся в общую группу "Спартака"

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Полузащитник "Спартака" Фернанду приступил к тренировкам в общей группе за два дня до матча с ЦСКА.

Московское дерби в 22-м туре РПЛ состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" – ЦСКА.

Бразилец работает с ограничениями, но вскоре они должны быть сняты, сообщает пресс-служба красно-белых.

В текущем сезоне Фернанду провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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