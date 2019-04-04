Фернанду вернулся в общую группу "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Фернанду приступил к тренировкам в общей группе за два дня до матча с ЦСКА.

Московское дерби в 22-м туре РПЛ состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" – ЦСКА.

Бразилец работает с ограничениями, но вскоре они должны быть сняты, сообщает пресс-служба красно-белых.

В текущем сезоне Фернанду провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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В четверг Фернандо провел первую тренировку в общей группе. Пока бразилец, который восстановился от травмы, работает с ограничениями, но уже вскоре они должны быть сняты.



Подробнее: https://t.co/9BgIefUu1N#Спартак #Тарасовка #Spartak pic.twitter.com/DpXkK0hFXs – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 апреля 2019 г.

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