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Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре

14:56
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес стал лучшим игроком команды сентября-2019, сообщает официальный сайт.

Игрок сборной России набрал 27 процентов голосов. Второе место занял полузащитник Никола Влашич (24), третье — за вратарем Игорем Акинфеевым (17).

Отметим, что Фернандес признается лучшим в третий раз подряд: болельщики также выбирали его в июле и августе.

В текущем чемпионате России бразилец принял участие в 11 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-luchshiy-v-sentyabre/

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