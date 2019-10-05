Фернандес стал лучшим игроком ЦСКА в сентябре

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес стал лучшим игроком команды сентября-2019, сообщает официальный сайт.

Игрок сборной России набрал 27 процентов голосов. Второе место занял полузащитник Никола Влашич (24), третье — за вратарем Игорем Акинфеевым (17).

Отметим, что Фернандес признается лучшим в третий раз подряд: болельщики также выбирали его в июле и августе.

В текущем чемпионате России бразилец принял участие в 11 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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