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Фернандес признан болельщиками лучшим игроком ЦСКА в феврале-марте

17:51
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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес признан болельщиками лучшим игроком команды в феврале-марте, сообщается в официальном Twitter армейского клуба.

Фернандес принял участие во всех четырех встречах армейцев и забил гол в ворота «Урала». По итогам голосования среди болельщиков, которое проходило на официальном сайте клуба, Фернандес набрал 47 процентов голосов, вторым стал Игорь Акинфеев с 17 процентами, третье место занял Арнор Сигурдссон с 8 процентами голосов.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, планируемая дата их возобновления — 31 мая.

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