Фернандес признан болельщиками лучшим игроком ЦСКА в феврале-марте

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес признан болельщиками лучшим игроком команды в феврале-марте, сообщается в официальном Twitter армейского клуба.

Фернандес принял участие во всех четырех встречах армейцев и забил гол в ворота «Урала». По итогам голосования среди болельщиков, которое проходило на официальном сайте клуба, Фернандес набрал 47 процентов голосов, вторым стал Игорь Акинфеев с 17 процентами, третье место занял Арнор Сигурдссон с 8 процентами голосов.

?? Болельщики #ЦСКА признали лучшим игроком команды в феврале и марте Марио Фернандеса https://t.co/tTunLVS0Ma pic.twitter.com/xcJ1JaIc6k — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 7, 2020

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, планируемая дата их возобновления — 31 мая.