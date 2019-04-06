Федун заявил, что ждет битву в матче "Спартак" – ЦСКА

Владерец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 22-го тура чемпионата России между красно-белыми и ЦСКА заявил, что ожидает битву.

– Леонид Арнольдович, какой подарок ждете на день рождения? – спросили у Федуна, которому в пятницу исполнилось 63 года.

– Битва! Битва!

Встреча пройдет на "Открытие Арене" и начнется в 19.00 по московскому времени. (Дмитрий Зеленов)

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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