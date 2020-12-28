Владелец «Спартака» Леонид Федун вошел в число самых обедневших российских миллиардеров в 2020 году по версии Forbes. Его состояние за 2020 год уменьшилось на 1,757 миллиарда долларов и составляет на 20 декабря 8,259 миллиарда.

Отмечается, что причиной стало падение цены на нефть, а вместе с ней — акций «Лукойла».

Основу состояния Федуна составляют пакет акций «Лукойла» (12 процентов, с семьей), а также он является совладельцем группы «ИФД Капталъ».

Федун в рейтинге обедневших миллиардеров занял четвертое место. Возглавил рейтинг президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Его состояние оценивается в 19,179 миллиарда долларов, за год оно уменьшилось на 4,082 миллиарда.

Отмечается, что год назад котировки «Лукойла» торговались на уровне 6179 рублей за бумагу, а теперь — по 5100 рублей.

Котировки обвалились на фоне разрыва сделки ОПЕК+ и локдаунов, связанных с пандемией коронавируса.