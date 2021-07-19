Федун сообщил об увеличении бюджета «Спартака» по сравнению с прошлым сезоном

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сообщил, что бюджет столичного клуба в сезоне-2021/22 будет больше, чем в предыдущем.

«К сожалению, бюджет будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчет продаж мы не знаем.

О процентном соотношении не буду говорить, он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков", — цитирует Федуна ТАСС.

Красно-белые заняли второе место в завершившемся первенстве Тинькофф РПЛ, набрав 57 очков в 30 турах, и получили право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.