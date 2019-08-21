Федун объяснил, почему «Спартак» остановил свой выбор на Тиле

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что переход Гуса Тила был его инициативой. Голландский хавбек присоединился к «Спартаку» 5 августа.

— А что скажете о Тиле — самой дорогой покупке в истории «Спартака»? Вам он понравился конкретно в дерби с ЦСКА?

— Вот покупка Тила как раз стала моей инициативой. Мы долго просматривали «десятки». Было несколько вариантов: румын Хаджи, другие. Мне Тил понравился двумя своими качествами.

— Какими?

— Во-первых, в столь юном возрасте стал капитаном одной из ведущих команд Голландии (АЗ. — Прим. «СЭ»). Во-вторых, это боец, не чистая «десятка». Вот Алекс — бесспорно, великолепный игрок. Однако совсем не занимался оборонительными действиями. А Гус прекрасно прессингует. Вспомните хотя бы матч с «Ахматом». И в дерби голландец очень плотно играл, разрушал атаки армейцев.

При этом у Тила было две хорошие возможности забить, хотя и против него действовали достаточно жестко. Единственное — парень немного растерялся лишь от атмосферы дерби. Но он еще молодой, перспективный. Надеюсь, это будущее «Спартака». (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь