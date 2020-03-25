Федотов считает, что Кокорина хочет видеть в составе каждый тренер премьер-лиги

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что пока рано говорить о будущем нападающего Александра Кокорина. Ранее появилась информация, что клуб готов предложить форварду, арендованному у «Зенита», полноценный контракт.

— Уже появляются новости, что после окончания аренды «Сочи» намерен предложить Александру Кокорину полноценный контракт. Вы с ним говорили на эту тему?

— Наверное, такого игрока хотел бы видеть в составе каждый тренер премьер-лиги. Но никто вам сейчас не скажет, как дальше будут развиваться события. Саша — очень квалифицированный, универсальный форвард. И голы умеет забивать, и здорово работает на команду. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Федотова