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Федотов рассказал, что процесс восстановления Рами затянулся

05:00
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о защитнике Адиле Рами. Он пополнил состав команды в прошедшее трансферное окно.

— Мы знаем его уровень, — цитируют Федотова «Известия». — Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы. К сожалению, процесс затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Но, когда колено уже вылечили, и можно было постепенно начинать заниматься в общей группе, возник спазм на другой ноге. И Рами ещё какое-то время потерял на восстановление. Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки, и мы увидим его в деле.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/995987/aleksei-fomin/s-pervogo-dnia-aleksandr-kokorin-demonstriroval-professionalizm

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