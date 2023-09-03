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Федотов прокомментировал ничью ЦСКА в матче с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Зенита» (1:1) в 7-м туре РПЛ.

— Очень сложный матч, — начал Федотов. — Мы забили быстрый гол, потом нам было непросто, много оборонялись. Соперник имел несколько моментов после стандартов, выручал Акинфеев. «Зенит» действовал уверенно и хорошо, но мы отстояли. Во втором тайме мы больше оборонялись, меньше давали сопернику проводить комбинации. Правда не хватило в некоторых эпизодах командной скорости, когда появлялись свободные зоны. Но у нас был момент, который мог реализовать Чалов. А то, что случилось в конце — несчастный случай, потеря концентрации.

— Этот результат можно записать со знаком плюс, давали мало моментов создать сопернику. Но впереди была нервозность. Почему?

— В переходах не хватило качества и работы с мячом, и командной скорости. Слишком легко теряли мяч, хотя было пространство. Сегодня Келвена с другой планеты бросили в бой. Он это воспринял с энтузиастом. Он любит футбол и откликнулся на этот призыв. Келвен действовал разумно, пока запас сил был. Адаптация и акклиматизация еще впереди. Есть характер, который он проявил, как и вся команда. Возможно, нам не хватило свежести мысли.

Сложно, когда мяч долго в игре, это было преимуществом «Зенита». Быстрые атаки должны были дать нам передышку.

— Прекрасный матч провел Мойзес. Есть у него потенциал еще прибавить?

— Я скажу про команду. У всех есть потенциал. Эта пауза для нас — это глоток свежего воздуха. Не все прошли период подготовки. Очень сложно добиться игрового баланса. Ноги растут с прошлого сезона, кто-то лечился, кто-то в сборной был. Не было полноценного отдыха. И после этого приходилось сразу же по полной включаться. Наверное, мы опоздали со свежей кровью. По-другому, не скажу. Это поддержка была нужна, но у нас не было выбора. Например, Мойзес провел 8 игр провел на морально волевых. И такие игроки у нас еще есть, если взятьтого же Облякова. Думаю, что в группе атаке нужна была перезагрузка, — сказал Федотов.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
6
1
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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Оренбург – Сочи
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Локомотив – Балтика
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