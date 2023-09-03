Федотов прокомментировал ничью ЦСКА в матче с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Зенита» (1:1) в 7-м туре РПЛ.
— Очень сложный матч, — начал Федотов. — Мы забили быстрый гол, потом нам было непросто, много оборонялись. Соперник имел несколько моментов после стандартов, выручал Акинфеев. «Зенит» действовал уверенно и хорошо, но мы отстояли. Во втором тайме мы больше оборонялись, меньше давали сопернику проводить комбинации. Правда не хватило в некоторых эпизодах командной скорости, когда появлялись свободные зоны. Но у нас был момент, который мог реализовать Чалов. А то, что случилось в конце — несчастный случай, потеря концентрации.
— Этот результат можно записать со знаком плюс, давали мало моментов создать сопернику. Но впереди была нервозность. Почему?
— В переходах не хватило качества и работы с мячом, и командной скорости. Слишком легко теряли мяч, хотя было пространство. Сегодня Келвена с другой планеты бросили в бой. Он это воспринял с энтузиастом. Он любит футбол и откликнулся на этот призыв. Келвен действовал разумно, пока запас сил был. Адаптация и акклиматизация еще впереди. Есть характер, который он проявил, как и вся команда. Возможно, нам не хватило свежести мысли.
Сложно, когда мяч долго в игре, это было преимуществом «Зенита». Быстрые атаки должны были дать нам передышку.
— Прекрасный матч провел Мойзес. Есть у него потенциал еще прибавить?
— Я скажу про команду. У всех есть потенциал. Эта пауза для нас — это глоток свежего воздуха. Не все прошли период подготовки. Очень сложно добиться игрового баланса. Ноги растут с прошлого сезона, кто-то лечился, кто-то в сборной был. Не было полноценного отдыха. И после этого приходилось сразу же по полной включаться. Наверное, мы опоздали со свежей кровью. По-другому, не скажу. Это поддержка была нужна, но у нас не было выбора. Например, Мойзес провел 8 игр провел на морально волевых. И такие игроки у нас еще есть, если взятьтого же Облякова. Думаю, что в группе атаке нужна была перезагрузка, — сказал Федотов.
ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.
В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0