Федотов официально покинул «Оренбург». Новым тренером стал Емельянов

Владимир Федотов официально покинул пост главного тренера «Оренбурга», сообщает официальный сайт клуба.

С июня 2015 по июнь 2017 года он входил в тренерский штаб клуба помощником Роберта Евдокимова. В августе 2017 года Федотов возглавил «Оренбург». Под его руководством команда с 13-го места в ФНЛ поднялась на первое, досрочно завоевала право выступать в премьер-лиге и стала победителем чемпионата ФНЛ сезона-2017/18.

«Под руководством Владимира Федотова «Оренбург» в сезоне-2018/19 добился лучшего результата в своей истории — 7-е место в РПЛ. В текущем сезоне «Оренбург» стабильно зарабатывает очки. Тренерский талант Владимира Федотова отмечается футбольными специалистами и любителями футбола. Руководство ФК «Оренбург» благодарит Владимира Валентиновича за пройденный путь и желает успешного продолжения карьеры», — говористя в сообщении.

Новым главным тренером «Оренбурга» будет назначен Константин Емельянов, входивший в тренерский штаб Федотова.

«Оренбург» в гостевом матче 19-го тура премьер-лиги проиграл «Тамбову» (0:3). Команда с 19-ю очками занимает 13-е место в РПЛ.

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