Федотов: «Не стали рисковать Акинфеевым, потому что на футбольном поле должны играть здоровые»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о состоянии вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Мы знаем, сколько у него было с коленом. Иногда от нагрузки возникает воспаление. Его нужно убрать — в день игры не удалось этого сделать. Не стали рисковать, потому что на футбольном поле должны играть здоровые. Тем более еще весь сезон впереди. Болевые ощущения нужно убрать, но там ничего серьезно. Просто профилактические меры», — приводит пресс-служба клуба слова Федотова.

Перед началом матча 4-го тура РПЛ с «Сочи» (3:1) главный врач армейцев Эдуард Безуглов заявил, что Акинфеев пропустит игру по медицинским показателям.

На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. 19 августа команда Федотова сыграет с «Динамо» в рамках 5-го тура РПЛ. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.