Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в большом интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру рассказал о том, как проходила его воинская служба. Несмотря на статус футболиста, экс-защитник провел в ВС больше времнеи, чем планировалось.

— Меня забрали служить в армию. Это был Чебаркуль — тот самый, который все знают по истории Валерия Харламова и по фильму «Легенда номер 17». Учебка. Мы еще с несколькими ребятами должны был там месяц повариться в зимнее время и поехать обратно — призвали осенью. Но, к сожалению, все это растянулось на долгие 18 месяцев.

— Вы, футболист, служили в реальных Вооруженных силах полтора года?

— Да. Через два месяца наконец-то приходит депеша, что нас отзывают. Мы уже на радостях собирались домой, но судьба распорядилась иначе. Нас, футболистов, было четверо, и мы вдвоем с Олегом Усановым оказались в воинской части противовоздушной обороны города Троицка, на границе с Казахстаном.

Почему нас не отправили домой — не знаю. Вопрос вроде был решен, но где-то, как обычно, произошел сбой. Первая профессия еще в Чебаркуле у нас была — водители-механики БМП. Потом нас готовили на командиров отделений, и это была прямая дорога в Группу советских войск в Германии. Но вместо этого мы получили Троицк.

Там нужно было за себя постоять, были напряженные моменты. Приехали, у нас красные погоны, а служили там ребята с черными погонами, связисты. Мы такие ходим — спортсмены, футболисты, через два дня уедем. В эти дни нам — все почести, смотрим телевизор целыми днями. Потом ребята смотрят — хм, день не уехали, два не уехали. И круги стали сужаться. «Красные погоны, да вы менты!»

Мы уже чувствуем — дело пахнет керосином. Пошли к командиру отделения: «Давайте-ка мы быстро погоны поменяем, пока нас тут не отоварили». Поменяли — и своевременно. Иначе все было бы гораздо плачевнее. А вообще бывало всякое. Не стоило нигде оставаться одному. Всегда нужна была поддержка друзей, и мы это четко почувствовали. Опасность исходила не от старослужащих, а от тех, кто на полгода старше. Они таким образом самоутверждались, завоевывали авторитет. Бывало, подловят — и приходилось жестоко отбиваться. Случалось, что и получали.

Нас спасло то, что мы, находясь на военной службе, нет-нет да могли поигрывать в футбол. У нас была «готовность номер один», мы не имели права выезжать из воинской части. В связи с этим огромная благодарность старшему лейтенанту Михайлову, большому любителю футбола, а также командиру части, чьей фамилии уже не вспомню. Их понимание привело к тому, что мы могли принимать соперников прямо у себя в части. Полянку мы косили руками. Выходили и щипали травку.

Первая часть большого интервью — на нашем сайте.