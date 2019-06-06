Федотов не может четко ответить на вопрос о будущем Сутормина

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в интервью "СЭ" отметил, что понимает полузащитника Алексея Сутормина. Он добавил, что игроку будет глупо отказываться от хороших предложений.

– Еще одна цитата президента вашего клуба: "Я поставил задачу по выстраиванию экономики клуба. 30 процентов бюджета должны составлять продажи игроков". То есть Алексея Сутормина летом вы точно не удержите?

– Ни для кого не секрет, что мы смотрим на западные модели развития футбольных клубов. Там это большой бизнес. Португальские команды вообще живут за счет того, что ищут молодых талантов, развивают их, раскручивают и затем продают. Мы никуда не денемся. Понимаем, что футболисту нужно расти. Глупо отказываться от хороших предложений. Каждый солдат мечтает стать генералом. Из топового клуба и в сборную гораздо быстрее можно попасть.

– Сутормин уйдет в "Зенит"?

– Не могу четко ответить на ваш вопрос. Я уже говорил, что мне бы хотелось сохранить всех наших лидеров. Но как будет на самом деле? Это уже другой вопрос.

– С самим Алексеем разговаривали? Дорос ли он до уровня питерского клуба?

– Естественно, мы разговаривали. А давать советы – это бесполезное занятие. У каждого своя голова на плечах. Просто проигрывали ситуацию, пытались предсказать развитие событий, определить качества, которые нужны на другом уровне. Речь шла о психологической готовности. (Виталий Айрапетов)

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