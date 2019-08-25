Федотов надеется, что «Оренбург» выложится на 200 процентов в матче с «Арсеналом»
21:28
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов перед началом матча 7-го тура чемпионата России против «Арсенала» отметил важность предстоящей встречи.
— Все матчи важные, — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Не помню такого, что когда-то были неважные игры. Каждый матч — это сражение, надо показывать мастерство и самоотдачу. Выкладываться на 100, 200 процентов.
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