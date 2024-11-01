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Сегодня, 17:56

Федорищев подтвердил, что решение по Осинькину в «Крыльях» будет принято после конца сезона

Алина Савинова
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Игорь Осинькин останется на посту главного тренера «Крыльев Советов» до конца нынешнего сезона.

«Отдельно про «Крылья Советов». Мы встречались с тренерским штабом, определили задачи для команды. Договорились, что тренер работает до конца сезона. Дальнейшие кадровые решения будем принимать исходя из итогового результата. Так и будет», — написал Федорищев в своем Telegram-канале.

Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года. «Крылья Советов» набрали 12 очков за 13 матчей и располагаются на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ. 3 ноября самарская команда на выезде сыграет против «Акрона».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Спартак
 - : -
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Акрон – Кр. Советов
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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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