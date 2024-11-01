«Динамо» и «Ростов» проведут матч в 14-м туре чемпионата России

«Динамо» встретится с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов». Основные события игры можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Динамо» набрало 26 очков в 13 матчах чемпионата, «Ростов» — 13. В предыдущем туре РПЛ бело-голубые в гостях победили «Химки» (4:3), а ростовчане на своем поле уступили «Ахмату» (2:3).

За всю историю встреч в чемпионатах России динамовцы победили 25 раз, ростовчане — 14, вничью завершились 19 матчей. Разность мячей — 88-61 в пользу москвичей.