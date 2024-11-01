«Динамо» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Читать «СЭ» в

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 14-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00.

«Динамо»: Лунев, Кутицкий, Маричаль, Бальбуэна, Фернандес, Фомин, Чавес, Артур Гомес, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин.

«Ростов»: Ятимов, Лангович, Сако, Осипенко, Вахания, Мелехин, Саравия, Комаров, Роналдо, Комличенко, Мохеби.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов».