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Сегодня, 09:10

Смолов: «Галицкий сказал, что смотрит подкасты, ему нравится»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил «СЭ», что намерен продолжать снимать подкасты.

«Буду стараться продолжать снимать. Например, во время паузы на сборные, когда буду ездить в Москву. В Краснодаре это делать проблематично. Сергей Николаевич [Галицкий] сказал, что смотрит и ему нравится», — сказал Смолов «СЭ».

34-летний Смолов этим летом подписал контракт с «Краснодаром» до 2025 года.

Федор Смолов
Футбол
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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