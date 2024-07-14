Смолов: «Галицкий сказал, что смотрит подкасты, ему нравится»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил «СЭ», что намерен продолжать снимать подкасты.

«Буду стараться продолжать снимать. Например, во время паузы на сборные, когда буду ездить в Москву. В Краснодаре это делать проблематично. Сергей Николаевич [Галицкий] сказал, что смотрит и ему нравится», — сказал Смолов «СЭ».

34-летний Смолов этим летом подписал контракт с «Краснодаром» до 2025 года.