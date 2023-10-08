«Спартак» — ЦСКА: Гайич оформил дубль и вывел армейцев вперед

Полузащитник ЦСКА Милан Гайич забил на 60-й минуте матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» — 2:1.

Иван Обляков сделал передачу на левый угол штрафной, а Гайич чуть ушел в центр и через рикошет отправил мяч под ближнюю штангу.