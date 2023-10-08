«Спартак» — ЦСКА: Гайич оформил дубль и вывел армейцев вперед
Полузащитник ЦСКА Милан Гайич забил на 60-й минуте матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком» — 2:1.
Иван Обляков сделал передачу на левый угол штрафной, а Гайич чуть ушел в центр и через рикошет отправил мяч под ближнюю штангу.
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|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
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Сочи – Зенит
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|
Балтика – Оренбург
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|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
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Динамо – Факел
|0 : 0
|8.10
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|
Спартак – ЦСКА
|2 : 2
|8.10
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|
Ахмат – Рубин
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Матео Кассьерра
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Федор Чалов
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Роман Ежов
Крылья Советов
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Оренбург
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|2
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