Федор Смолов: «Надеюсь, вымученная победа придаст эмоций и сил»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:0.

— Было тяжело. Играли не в самый хороший футбол, — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе. — Хорошо, что забили быстрый гол. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Эта победа для них.

— Не самая удачная серия позади. Впереди светлое будущее?

— Да. Казалось, мы и не проигрывали, вничью сыграли последние два матча, но не побеждали и голов не было. Надеюсь, что такая вымученная победа придаст эмоций и сил.