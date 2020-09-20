Федор Смолов: «Надеюсь, вымученная победа придаст эмоций и сил»
20 сентября 2020, 23:43
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:0.
— Было тяжело. Играли не в самый хороший футбол, — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе. — Хорошо, что забили быстрый гол. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч. Эта победа для них.
— Не самая удачная серия позади. Впереди светлое будущее?
— Да. Казалось, мы и не проигрывали, вничью сыграли последние два матча, но не побеждали и голов не было. Надеюсь, что такая вымученная победа придаст эмоций и сил.
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