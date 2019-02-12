Федор Кудряшов: "В России конкретики не было"

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью "СЭ" объяснил, почему перешел в "Истанбул ББ". По его словам, из премьер-лиги предложений не было.

– Слухов много, в отличие от конкретики, – сказал Кудряшов. – В последний день трансферного окна в Европе появился вариант в Турции, в "Истанбуле". Прилетел, прошел медосмотр и подписал контракт.

– То, что команда лидирует в своей лиге – главный фактор?

– Знал об этом, но важно туда, где борются за еврокубки. Это – определяющий фактор.

– Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в интервью "СЭ" удивился, почему "Зенит" не взял вас. Какие предложения получали от российских клубов?

– Ничего конкретного. Разговоры ходили, но никто не обращался. (Сергей Егоров)

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