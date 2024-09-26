Федор Кудряшов: «Соболев мог получше расстаться со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Федор Кудряшов высказал мнение, что нападающий Александр Соболев должен был сделать переход из московского клуба в «Зенит» менее громким.

«Футбол — это не только игра, но и заработок. Не знаю всех нюансов, единственное, на месте Саши нужно было сделать этот переход не таким громким, — приводит ТАСС слова Кудряшова. — Я думаю, что в его руках было все, можно было получше расстаться со «Спартаком».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. 27-летний футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. С 2020 года игрок выступал за «Спартак», с которым стал обладателем Кубка России (2022).