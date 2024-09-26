Игнашевич летом прошел стажировку у Карпина
Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич летом проходил стажировку у главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.
Как утверждает «РБ Спорт», Игнашевич сам был инициатором данной стажировки. 45-летний Специалист приехал в Ростов-на-Дону и около недели посещал тренировки желто-синих, после чего консультировался с Карпиным.
В сезоне-2023/24 Игнашевич руководил «Балтикой», которая по итогам чемпионата вылетела из РПЛ в первую лигу.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|
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|Краснодар
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|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
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|9
|3
|3
|3
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|12
|
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|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
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|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
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|9
|3
|1
|5
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|10
|
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|2
|5
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|8
|
12
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|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
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|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Ахмат
|9
|0
|6
|3
|7-15
|6
|
16
|Факел
|9
|1
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|4-17
|5
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|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|- : -
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|- : -
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
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Ассистенты
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|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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