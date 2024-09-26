Игнашевич летом прошел стажировку у Карпина

Бывший главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич летом проходил стажировку у главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

Как утверждает «РБ Спорт», Игнашевич сам был инициатором данной стажировки. 45-летний Специалист приехал в Ростов-на-Дону и около недели посещал тренировки желто-синих, после чего консультировался с Карпиным.

В сезоне-2023/24 Игнашевич руководил «Балтикой», которая по итогам чемпионата вылетела из РПЛ в первую лигу.