Батак: «Динамо» идет семимильными шагами, но клубу нужно время"

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил выступление бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.

«Динамо» идет в правильном направлении семимильными шагами, но на все нужно время. В прошлом году команда до последнего тура боролась за чемпионство. Значит, надо продолжать развитие в том же духе. «Динамо» сейчас только начинает строить команду", — приводит Metaratings.ru слова Батака.

«Динамо» после девяти туров чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице с 17 очками.