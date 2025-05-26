Файзуллаев считает, что ЦСКА заслужил медали РПЛ

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал третье место армейцев в РПЛ по итогам сезона-2024/25.

«Я считаю, что мы хорошо играли во второй части сезона. Мы прошли ее без поражений, так что мы заслужили медали. Для меня очень важна эта медаль, тем более что прошлый сезон завершился для нас неудачно. Впереди у нас еще один матч, все мысли только о нем», — цитирует футболиста ТАСС.

1 июня ЦСКА сыграет в суперфинале Кубка России с «Ростовом». Игра пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 по московскому времени.