Москвичев был успешно прооперирован после разрыва передней крестообразной связки

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев был успешно прооперирован после разрыва передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба молодежной сборной России.

«Желаем Богдану скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — говорится в сообщении команды.

Операция была проведена в клинике в Германии.

20-летний голкипер получил травму 3 мая в матче 27-го тура с «Локомотивом» (1:1).

Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2024/25 футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и отыграл 2 встречи на ноль.