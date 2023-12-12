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Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста 2023 года по версии IFFHS

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Приз вручается футболистам, родившимся после 1 января 2003 года.

На награду также претендуют полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, хавбек «Баварии» Джамал Мусиала, игроки «Барселоны» Гави и Ламин Ямаль, форварды «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн и Алехандро Гарначо и другие.

Победитель определится в январе 2024 года.

В этом сезоне 20-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 18 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 7 голевых передач. Вингер сборной узбекистана сыграл 7 матчей за национальную команду, забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Джуд Беллингем
Ламин Ямаль
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Джамал Мусиала
Расмус Хойлунд
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Дьяков не смог выделить лучшего игрока первой половины сезона РПЛ

В «Факеле» довольны проделанной работой в первой половине нынешнего сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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