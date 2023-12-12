Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста 2023 года по версии IFFHS

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого футболиста 2023 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Приз вручается футболистам, родившимся после 1 января 2003 года.

На награду также претендуют полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, хавбек «Баварии» Джамал Мусиала, игроки «Барселоны» Гави и Ламин Ямаль, форварды «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн и Алехандро Гарначо и другие.

Победитель определится в январе 2024 года.

В этом сезоне 20-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 18 игр во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 7 голевых передач. Вингер сборной узбекистана сыграл 7 матчей за национальную команду, забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.