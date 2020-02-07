Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан продолжает активно восстанавливаться после травмы, информирует пресс-служба клуба.

35-летний игрок с января тренируется с командой по индивидуальной программе. Форвард получил травму колена летом 2019-го в составе сборной Перу в матче против Бразилии (0:5).

— Фарфан продолжает активно восстанавливаться, ежедневно тренируется, чтобы стать ближе к своей главной цели — вернуться в игру.Очень ждем тебя, Джефф! — говорится в сообщении пресс-службы клуба.