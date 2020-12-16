Фанаты «Зенита» ответили на перформанс динамовских фанов

Фанаты «Зенита» подготовили еще один перформанс к матчу 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».

На баннере изображены герои «Собачьего сердца» профессор Преображенский и Шариков. Второй из них говорит: «я кракен» и показывает плакат, первый — хватается за голову. На груди у Шарикова эмблема «Динамо», в руках — старый динамовский плакат.

Это ответ на давний перфоманс фанатов «Динамо», на котором морское чудовище нападает на корабль в сине-бело-голубых цветах.

Кракен — мифическое морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название. Появляется в книгах, фильмах, играх и другом творчестве.