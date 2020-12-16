Фанаты «Зенита» ответили на перформанс динамовских фанов
21:10
Фанаты «Зенита» подготовили еще один перформанс к матчу 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака».
На баннере изображены герои «Собачьего сердца» профессор Преображенский и Шариков. Второй из них говорит: «я кракен» и показывает плакат, первый — хватается за голову. На груди у Шарикова эмблема «Динамо», в руках — старый динамовский плакат.
Это ответ на давний перфоманс фанатов «Динамо», на котором морское чудовище нападает на корабль в сине-бело-голубых цветах.
Кракен — мифическое морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название. Появляется в книгах, фильмах, играх и другом творчестве.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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